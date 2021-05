Venom: Let There Be Carnage von Woody Harrelsons Symbionten in bissigem Trailer verschlungen

You're watching Werben

Der erste richtige Trailer zu Venom: Let There Be Carnage ist heute Nachmittag gelandet. Zuschauer erhalten einen Blick auf den nächsten Bösewicht Carnage, der von Woody Harrelson Besitz ergreift. Das Material lässt es so wirken, als ob Venom ein Kampf bevorsteht, den er nicht so schnell vergessen wird. Neben dem neuen Trailer wurde das Filmposter präsentiert, das Venom ins weit aufgerissene und von scharfen Zähnen besetzte Maul von Carnage zieht. Die US-Premiere ist für den 24. September geplant, aber möglicherweise zieht sich die Sache noch etwas hin.