Venom klingt furchterregend in Marvel's Spider-Man 2

Während wir uns alle darauf freuen, als Miles oder Peter in Marvel's Spider-Man 2 durch New York zu flitzen, wissen wir, dass sich im Spiel eine große Bedrohung in Form von Venom abzeichnet, einem der berühmtesten und furchterregendsten Bösewichte von Spider-Man.

Im Gespräch mit Entertainment Weekly verrieten Insomniac einige neue Details darüber, wie sie den "Anti-Spider-Man" zum Leben erweckt haben. Senior Creative Director Bryan Intihar sprach darüber, wie Tony Todd entscheidend dazu beigetragen hat, die Figur zu neuen Höhen zu führen.

"Alles, worüber wir [mit] Venom gesprochen haben – dieses Gefühl der Stärke, dieses Gefühl der Angst, dieses Gefühl der Überwältigung, so anders als Peter – Tony macht sich das in der Aufführung voll und ganz zu eigen", sagte Intihar. "Wir wollten etwas ganz anderes ausprobieren, und ich glaube nicht, dass man sich viel mehr von Doc Ock unterscheiden kann als Venom. Es geht um Macht, es geht um Stärke, es geht darum, beleidigt zu werden, es geht darum, dass Peter viel mehr an der Erschaffung von Venom beteiligt ist. Ich glaube, das ist es, was uns gereizt hat."

Senior Art Director Jacinda Chew sprach darüber, wie Venoms Design seine Bedrohung für Spidey widerspiegelt. "Es ist wirklich interessant, wenn man darüber nachdenkt, was ihn von Spider-Man unterscheidet. Der Symbiont wird oft als Allegorie für die Dunkelheit bezeichnet, gegen die der Wirt kämpft. Was macht ihn also zu einem Anti-Spider-Man?"

