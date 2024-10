Venom erscheint auf Hot Ones, kann mit der Hitze nicht umgehen

HQ

Venom: The Last Dance wird Tom Hardys Venom-Trilogie am 25. Oktober abschließen. Es war eine... Eine interessante Reise, um es gelinde auszudrücken, um so weit zu kommen, denn von allen erweiterten Spider-Verse-Projekten von Sony war es der einzige echte Live-Action-Erfolg.

Bevor wir den ganzen Film sehen können, wurde ein neuer Teaser veröffentlicht, der Venom in der erfolgreichen Internetshow Hot Ones zeigt. Wir sind uns nicht sicher, ob wir eine längere Version als den 30-Sekunden-Clip bekommen werden, der in den sozialen Medien gepostet wurde, aber im Teaser sehen wir, wie Venom die schärfste Soße der Show aufnimmt.

Obwohl sein Selbstvertrauen groß ist, bereut Venom seine Entscheidung sofort. Milch löscht das Feuer in seinem Mund nicht, und so greift er zu einem Feuerlöscher. Schauen Sie es sich unten an:

