Venom 3, um nächsten Monat mit den Dreharbeiten zu beginnen

Sagen Sie, was Sie über die Venom-Filme wollen, sie verdienen immer eine Schiffsladung Geld. Auch wenn Fans und Kritiker ziemlich eigensinnig über die von Tom Hardy geführten symbiotischen Filme waren, haben die beiden, die bisher angekommen sind, zusammen über 1.3 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen eingespielt, so dass es kaum eine Überraschung ist, dass ein weiterer auf dem Weg ist.

Aber wie wir schon seit einiger Zeit wissen, ist genau das der Fall. Wir wissen noch nicht, wann Venom 3 debütieren wird oder wie der vollständige Titel lauten wird, aber der Grund, warum wir es nicht tun, ist, dass der Film derzeit noch nicht in Produktion geht, obwohl sich dies bald ändern wird.

Wie auf der Produktionsliste vermerkt, sollen die Dreharbeiten zum Film nächsten Monat beginnen, genauer gesagt am 5. Juni 2023. Die Auflistung besagt, dass die Dreharbeiten in London und Los Angeles stattfinden werden, aber wenn man bedenkt, dass die Serie in San Francisco angesiedelt ist, wäre es plausibel, einige Szenen noch einmal im Bay Area gedreht zu sehen.

Wann immer Venom 3 ankommt, wirst du dann ins Kino gehen, um es zu sehen?