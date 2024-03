Venom 3 kommt früher als erwartet

HQ

Sony hat sowohl den vollständigen Titel für den kommenden Venom Film angekündigt als auch verraten, dass er früher als erwartet erscheinen wird.

Venom: The Last Dance Wir haben noch keine Details zur Handlung, über die wir berichten könnten, aber allein der Titel scheint zu bestätigen, dass dies der letzte eigenständige Film mit Tom Hardy in der Hauptrolle als symbiotischer Antiheld sein wird - obwohl Geld spricht, wie man sagt, also sag niemals nie.

Je nachdem, wann der Film sein Debüt geben wird, wurde die Veröffentlichung von 8. November auf 25. Oktober vorgezogen, was bedeutet, dass die Fans in Scharen in die Kinos strömen können, um den Film etwa zwei Wochen früher als ursprünglich geplant zu sehen. Zweifellos können wir mit dieser Änderung im Hinterkopf erwarten, dass wir in den nächsten Monaten den ersten Trailer für den Film sehen werden.

Freust du dich auf mehr Venom ?

Danke, Abwechslung.