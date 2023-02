Venom 3 ist in die Vorproduktion eingetreten

Ich werde definitiv nie wieder Venom oder Venom: Let There Be Carnage sehen, da ich sie langweilig finde, aber das hat beide nicht davon abgehalten, an der Kinokasse sehr gut abzuschneiden. Deshalb war es nicht besonders überraschend, als Sony im vergangenen April grünes Licht für einen dritten Film gab, und es sieht definitiv so aus, als würde er Realität werden.

Tom Hardy hat eine neue Nachricht auf Instagram geteilt, die bestätigt, dass das, was wir Venom 3 nennen werden, vorerst mit der Vorproduktion begonnen hat, also freut euch auf weitere Szenen wie diese in ein paar Jahren.