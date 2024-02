Venom 3 Die Dreharbeiten sind fast abgeschlossen

HQ

Die Venom-Filme mögen am Ende des Tages eher mittelmäßige Superhelden-Action sein, aber sie verdienen eine Menge Geld. Venom spielte weltweit 856 Millionen US-Dollar ein und seine Fortsetzung erzielte 502 Millionen US-Dollar. Es sind große Hits und Sony hofft offenbar, mit dem dritten Film der Trilogie einen weiteren Gewinner zu landen.

Ted Lasso-Star und Neuzugang im Cast, Juno Temple, sprach kürzlich mit Variety über den Film und verriet, dass die Dreharbeiten fast abgeschlossen sind. "Wir nähern uns im Moment dem Ende", sagte sie. "Es war eine wilde, wundervolle Fahrt. Es ist so neu für mich. Es ist ein großes Set! Das ist verrückt. Es hat so viel Spaß gemacht und ich durfte mit so coolen Leuten arbeiten. Ich hatte in meiner Karriere das Glück, die unglaublichsten Besetzungen zu haben. Ich kann es kaum erwarten, dass es in die Welt hinausgeht. Ich denke, es wird ein gutes."

Venom 3 musste wegen der SAG-AFTRA-Streiks im letzten Jahr pausieren, wie viele andere Filme auch. Wir werden Venom 3 in der zweiten Hälfte dieses Jahres sehen, genauer gesagt am 8. November, also wenn die Dreharbeiten bald abgeschlossen sind, wird es hoffentlich genug Zeit geben, um all die Venom-Spezialeffekte einzubauen.