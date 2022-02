HQ

Nur wenige Tage vor der digitalen Veröffentlichung auf PC, PS4 und PS5 kündigt Publisher Microids eine physische Ausgabe von Sifu an. Das Problem der sogenannten "Vengeance Edition" ist, dass sie erst 3. Mai erscheint, also in drei Monaten. Playstation-Spieler, die es nicht eilig haben, das neue Kampfspiel von Sloclap anzuspielen, können sich auf ein Steelbook, ein Artbook und drei Artwork-Lithografien freuen. Der digitale Soundtrack ist ebenfalls dabei, aber ihr zahlt dafür auch 55 Euro.