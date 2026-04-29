Ich bin zufällig auf diesen Film gestoßen, denn als ich eine Rezension las, die ihn mit The Raid verglich, fand ich ihn trotz seiner relativ niedrigen Bewertungen auf IMDb einen Versuch wert. Regie führte Rodrigo Valdes, ein relativ unbekannter Name (seine bekannteste Arbeit war als Second-Unit-Regisseur bei den neuesten Bad Boys), und das bekannteste Gesicht im Cast ist Gustavo Sánchez Parra, bekannt für seine Rollen in Filmen wie Amores Perros und als Bösewicht in verschiedenen Filmen und Serien (darunter Zorro).

Er verkauft sich vielleicht nicht allein wegen des Namens, da der Titel Venganza (Revenge) so generisch ist, wie es nur geht. Gleichzeitig macht es überdeutlich, was uns erwartet.

Die Handlung ist wie folgt skizziert: "Ein ehemaliger Spezialeinheitssoldat wird über Nacht zum Millionär und stellt ein Eliteteam zusammen, um den Mörder seiner Frau aufzuspüren – getrieben von Rachedurst und bewaffnet mit seinen neu erworbenen Ressourcen."

Ganz einfach, oder? Ja. Langweilig? Absolut nicht. Ich liebe diese Art von Film und habe das schon immer getan. Der bereits erwähnte The Raid (hauptsächlich der zweite, der tatsächlich besser ist als der erste) ist einer der absolut verrücktesten Actionfilme der 2000er Jahre, und falls Sie diese Filme noch nicht gesehen haben, tun Sie sich selbst einen Gefallen und tun Sie es. Seien Sie jedoch auf ununterbrochene Action und sehr, sehr grafische Szenen vorbereitet.

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Obwohl wir die Handlung von Venganza hundertmal gesehen haben, gibt es genug zu mögen. Das Drehbuch ist vielleicht nicht messerscharf, die Dialoge bieten keine Überraschungen, es gibt ein paar nervige Sequenzen und einige logische Lücken, und die Charaktere sind zweidimensional mit einer leistungsvollen Schauspielerei. Aber es sieht großartig aus, der Puls ist elektrisierend, und man bekommt genau das, was der Titel andeutet, während ich mit niedrigen bis neutralen Erwartungen trotzdem angenehm überrascht bin.

Wie bei The Raid ist es sehr gewalttätig, wenn die Action einsetzt, aber es ist nicht ganz auf dem gleichen Niveau. Es gibt tatsächlich einige Pausen, und obwohl die Actionszenen technisch oft beeindruckend sind, ist das nicht wirklich vergleichbar. Das Niveau der Kämpfe und Stunts ist zwar nicht ganz auf dem gleichen Niveau, aber es gibt dennoch Szenen, die herausstechen. Besonders begeistert mich eine Verfolgungsjagd etwas mehr als zur Hälfte, was beeindruckend ist. Man sieht deutlich am Schnitt und visuellen Stil, dass sie sich sowohl von den oben genannten Filmen als auch von mehreren amerikanischen Big Brothers inspirieren ließen. Es hat ein bisschen einen John-Wick-Vibe, düster, roh und ein bisschen unerwartet, und so etwas macht es immer Spaß.

Ich finde definitiv, dass dieser Film eine höhere durchschnittliche Bewertung verdient als seine 5,5 (zum Zeitpunkt des Schreibens) auf IMDb. Wenn Sie also nichts anderes zu sehen haben oder denken, dass die neueste Staffel von The Boys auf dem Laufenden bleibt, geben Sie Venganza eine Chance. Es ist tatsächlich mehr als wert, trotz seiner Schwächen. Rodrigo Valdés ist ein Regisseur, den man im Auge behalten sollte!

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