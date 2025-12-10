HQ

Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado ist in Sicherheit, wird aber nicht rechtzeitig zur Friedenspreisverleihung am Mittwoch in Oslo eintreffen, teilte das norwegische Nobelinstitut mit. Der 58-jährige Preisträger, der mit einem jahrelangen Einreiseverbot konfrontiert war und mehr als ein Jahr im Untergrund lebte, sollte den Preis zusammen mit internationalen Würdenträgern, darunter Norwegens königlicher Familie und lateinamerikanische Staatsoberhäupter, erhalten.

Obwohl die Zeremonie ohne sie stattfinden wird, bestätigte das Institut, dass Machado zu einem späteren Zeitpunkt nach Oslo reisen wird. Ihre Tochter, Ana Corina Sosa Machado, wird für sie einspringen, um die Auszeichnung entgegenzunehmen und den Nobelvortrag zu halten – das Standardprotokoll, wenn ein Preisträger nicht teilnehmen kann.

Machado, der im Oktober als Gewinner des Friedenspreises 2025 bekannt gegeben wurde, widmete die Ehre teilweise Trump, der behauptet, er habe den Preis selbst verdient. Ihre entschiedene Kritik an Präsident Nicolás Maduro und ihre Verbindung zu den Hardlinern der Vereinigten Staaten haben die Spannungen zwischen Caracas und Washington weiter verschärft.

Hintergrund der Auszeichnung

Der Hintergrund der Auszeichnung bleibt problematisch. Die Trump-Regierung hat in letzter Zeit mehr als 20 Militärschläge gegen mutmaßliche Drogenhändlerschiffe in der Karibik und im Pazifik durchgeführt – Maßnahmen, die von Menschenrechtsgruppen und mehreren Regierungen als rechtswidrig verurteilt wurden. Unterdessen berichten Quellen, dass die venezolanischen Streitkräfte im Falle eines Angriffs der Vereinigten Staaten Guerilla-Widerstand vorbereiten.

Machado durfte trotz Sieg in der Oppositionsvorwahl nicht bei der Präsidentschaftswahl 2024 in Venezuela kandidieren. Internationale Beobachter und Oppositionsgruppen sagen, sie habe ebenfalls die nationale Wahl gewonnen und verweisen auf detaillierte Auszählungen, doch die Wahlbehörde erklärte Maduro zum Sieger. Der Nobelpreis ist zu einem mächtigen Symbol globaler Anerkennung für das, was sie als das wahre Wahlergebnis ansehen, zu einem kraftvollen Symbol geworden, das Machado zum Mittelpunkt der demokratischen Bewegung Venezuelas macht.