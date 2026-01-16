Venezuela signalisiert eine Reform des Ölrechts, um ausländische Investitionen anzuziehen

HQ

Venezuelas Interimspräsident Delcy Rodríguez hat vorgeschlagen, das Kohlenwasserstoffgesetz des Landes zu reformieren, was eine mögliche Öffnung des Ölsektors für größere ausländische Investitionen signalisiert. In ihrer ersten Jahresrede vor der Nationalversammlung sagte Rodríguez, dass Änderungen notwendig seien, um Kapital für unterentwickelte Ölfelder freizusetzen.

Nach geltendem Recht müssen ausländische Unternehmen mit dem staatlichen Ölkonzern PDVSA zusammenarbeiten, der verpflichtet ist, eine Mehrheitsbeteiligung zu halten. Rodríguez erklärte nicht, wie sich die Regeln ändern würden, sagte aber, Reformen würden Investitionen in Felder mit wenig oder keiner bestehenden Infrastruktur erlauben – lange Zeit eine zentrale Forderung von US-amerikanischen Investoren.

Delcy Rodríguez // Shutterstock

Ihre Äußerungen erfolgen, während Washington sein Engagement in der venezolanischen Ölindustrie nach der von den USA unterstützten Absetzung des ehemaligen Präsidenten Nicolás Maduro Anfang dieses Monats vertieft. Die Trump-Regierung sagt, dass bereits etwa 500 Millionen Dollar aus den Ölverkäufen Venezuelas im Rahmen eines bilateralen Abkommens generiert wurden, wobei die Einnahmen auf von den USA kontrollierten Bankkonten gehalten werden.

Rodríguez, der vor zehn Tagen sein Amt antrat, schlug Washington gegenüber ebenfalls einen versöhnlichen Ton an und forderte nach Jahren der Feindseligkeit Diplomatie. Sie sagte, die Öleinnahmen würden den Arbeitern und öffentlichen Dienstleistungen zugutekommen, während die USA einen umfassenden Wiederaufbauplan verfolgen, der den Zugang zu Venezuelas riesigen, aber unterdurchschnittlichen Reserven anbietet.

Die Ankündigung folgte auf die Nachricht, dass die USA einen sechsten Tanker im Zusammenhang mit venezolanischen Ölexporten beschlagnahmt hatten – Teil einer Druckkampagne, die dazu beitrug, Maduro von der Macht zu drängen. Während Rodríguez eine "neue Politik" für 2026 versprochen hat, hat Washington erklärt, es gebe keinen unmittelbaren Zeitplan für Wahlen, was Venezuelas politische Zukunft ungewiss lässt...