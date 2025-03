Venezuela nimmt Abschiebeflüge aus den USA wieder auf

HQ

Nach einer langen Zeit der Unsicherheit und des diplomatischen Hin und Her hat Venezuela in erneuten Verhandlungen zugestimmt, die Rückführungsflüge für aus den Vereinigten Staaten abgeschobene Migranten wieder aufzunehmen (via Reuters).

Die Entscheidung folgt auf Gespräche zwischen dem hochrangigen US-Gesandten Richard Grenell und dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro. Die Flüge sollen an diesem Freitag wieder aufgenommen werden, obwohl sich die venezolanischen Behörden noch nicht dazu geäußert haben.

Da Venezolaner in den letzten Jahren zu den größten Migrantengruppen gehören, die die USA erreicht haben, könnte dieser Schritt erhebliche Auswirkungen auf zukünftige Migrationstrends haben. Vorerst bleibt abzuwarten, wie dieses Abkommen langfristig umgesetzt wird.