Venezuela fordert Fluggesellschaften auf, Treibstoff direkt an das US-Finanzministerium zu zahlen

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Laut einem offiziellen Schreiben der venezolanischen Regierung und wie von ElDiario berichtet, fordert das Land sowohl Reedereien als auch Fluggesellschaften auf, den aus Caracas gekauften Treibstoff direkt auf ein Bankkonto des US-Finanzministeriums zu zahlen. Das vom Kohlenwasserstoffministerium unterzeichnete Schreiben ordnet an, dass das Geld auf ein Verwahrungskonto überwiesen wird.

Die neue Regelung kommt zustande, als "Öl seit März in die Vereinigten Staaten fließt" und gibt Washington direkte Kontrolle über die venezolanischen Treibstoffeinnahmen. Der Bericht besagt, dass die USA Gelder aus den natürlichen Ressourcen des südamerikanischen Landes erhalten, verwalten und verwalten, wobei US-Außenminister Marco Rubio bestätigte, dass Venezuela eine Genehmigung für die Verwendung der Mittel beantragen müsse.

Der Bericht stellt die Maßnahme als schweren Schlag für die venezolanische Souveränität dar und zitiert mehrere Quellen, die sie als direkte Intervention beschreiben, da Zahlungen an Venezuela faktisch in US-Gewahrsam bleiben und Trumps Executive Order das Konto vor Forderungen der Gläubiger schützt.