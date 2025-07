Venezolaner, die aus dem Cecot-Gefängnis in El Salvador entlassen wurden, prangern "eine Hölle" im Gefängnis an

HQ

Die neuesten Nachrichten über Venezuela und El Salvador . Trumps Einwanderungspolitik wird von Richtern im eigenen Land gestoppt, aber für Tausende von Abgeschobenen unter dem Alien Enemies Act von 1798 kommt der Rückschlag zu spät. Viele sind in den USA bereits seit langer Zeit (vielleicht für immer) von ihren Familien getrennt, und es scheint, dass die Mechanismen zur Identifizierung von Migranten nun in Frage gestellt werden.

Das Problem kommt zu einem Zeitpunkt, an dem 252 venezolanische Migranten aus dem Centro de Reclusión del Terrorismo (Cecot) freigelassen wurden, dem Hochsicherheitsgefängnis von Präsident Bukele in El Salvador, das er an die US-Regierung von Donald Trump "vermietet" hat. Obwohl diese Migranten wegen angeblicher Zugehörigkeit zu einem kriminellen Kartell namens Tren de Aragua ohne Gerichtsverfahren dorthin geschickt wurden, wurden sie später für unschuldig befunden und aus dem Nachbarland mit Bussen nach Venezuela gebracht.

Einige von ihnen sprachen mit der BBC. "Wir haben die Hölle erlebt" und prangerte die unmenschlichen Bedingungen in den Gefängnissen und das völlige Fehlen grundlegender Menschenrechte an. "Der Gefängnisdirektor sagte uns, dass jeder, der hineinginge, nie wieder herauskommen würde", sagte einer von ihnen und erklärte, wie Essen auf den Boden geworfen wurde und sie gezwungen wurden, in überfüllten Räumen und mit den Händen direkt vor sich zu essen. "Wie Tiere", fügte er hinzu.

Am Montag prangerte der venezolanische Generalstaatsanwalt Tarek William Saab die Anwendung von "systematischer Folter" in Cecot an, die seiner Meinung nach sexuellen Missbrauch, tägliche Schläge und das Verteilen von verdorbenem Essen an Insassen umfasst.

Saab kündigte an, dass Venezuela gegen Präsident Bukele sowie gegen Justizminister Gustavo Villatoro und Gefängnisdirektor Osiris Luna Meza wegen der mutmaßlichen Misshandlungen ermitteln werde.