Spiele für PlayStation VR2 sind rar gesät - und das gilt auch für gute Spiele für die Plattform. Dann kommt Meatspace Interactive mit seinem ersten Spiel, dem VR-Shooter Vendetta Forever, von rechts und zeigt, dass minimalistisches Spieldesign oft das befriedigendste Erlebnis liefern kann - und dass PSVR2 noch nicht ganz tot ist.

Vendetta Forever lässt sich am besten als eine Mischung aus Superhot und Pistol Whip beschreiben - und ja, es klingt nach einer einladenden Kombination. Es ist alles sehr einfach; Du musst dich durch 60 verschiedene Levels schießen, angefangen mit einer Waffe und Wurfsternen bis hin zu einer Peitsche, einer Flasche oder einem gespitzten Bleistift, und dann musst du deine Gegner in kürzester Zeit töten.

Die Levels können jeweils zwischen 20 und 90 Sekunden dauern, je nachdem, wie effizient du bist. Einige von ihnen haben unterschiedliche Ziele, wie z. B. das Ausschalten eines VIP-Ziels, das Vermeiden von Geiseln, die Feinde als lebende Schutzschilde verwenden, oder das Finden eines Ausganges.

Einige der Levels sind ziemlich einfallsreich. So gibt es zum Beispiel einige Missionen auf alten Piratenschiffen, bei denen man nur Messer und alte Ladepistolen verwenden kann und in einem anderen Level, das komplett schwarz ist, sieht man die Feinde nur, wenn sie schießen oder sich bewegen. Und es gibt eines, in dem man aus einem Flugzeug springt und Feinde ausschaltet, während man durch die Luft fällt, was einfach hervorragend ist - es gibt eine wirklich gute Auswahl an verschiedenen Levels mit unterschiedlichen Herausforderungen.

Alles dreht sich um die sogenannte "Lo-Kill-Motion"-Mechanik, die so funktioniert, dass das Spiel in Zeitlupe geht, wenn du einen Feind erschießt, und du nun auf den getroffenen Feind zoomst und seine Waffe aus der Luft nimmst, dich von Feind zu Feind bewegst und neue Waffen erhältst, während du links und rechts um dich herum schießt.

Allerdings funktionieren nicht alle Levels gleich gut. Zum Beispiel gibt es ein Level, in dem du dich am Ende eines langen Esstisches mit einer anderen Person duellierst. Du hast nur einen einzigen Schuss und es scheint ziemlich zufällig zu sein, ob du triffst oder nicht. Es kann ein wenig frustrierend sein, aber insgesamt sind die 60 Level wirklich gut.

Vendetta Forever ist in jeder Hinsicht ein einfaches Spiel und es zeigt, dass minimalistisches Spieldesign oft das befriedigendste Erlebnis bieten kann. Die Grafik behält den gleichen einfachen Ansatz wie das Gameplay bei, ist aber sehr stilistisch und schön. Wenn Sie engagiert sind, können Sie das Spiel in 2-3 Stunden abschließen, aber das Spiel ermutigt Sie, die Levels mehrmals durchzuspielen, sowohl um Ihre Zeit zu optimieren, um in den Online-Bestenlisten immer höher zu landen, als auch um die versteckten Videobänder zu finden, die eine breite Palette von Modifikatoren öffnen, die Sie dazu ermutigen, die Levels mit ihnen aktiv erneut zu spielen.

Anfangs hatte ich einige Schwierigkeiten, die "Lo-Kill-Motion"-Mechanik zu verstehen, und dies wurde leider durch einige Kalibrierungsprobleme mit meinem VR2-Headset noch verstärkt, aber als ich alles richtig eingerichtet hatte und die "Lo-Kill-Motion"-Mechanik unter meine Haut bekam, fing es wirklich an zu klicken.

Vendetta Forever ist ein Puzzlespiel, das als Shooter getarnt ist, und es macht dir Spaß, dich um dich selbst zu drehen, um einen Raum von Feinden zu befreien, während du dich duckst, um ihren Projekten auszuweichen. Es hat dieses "Ich-muss-es-nochmal-versuchen"-Gefühl und es ist definitiv ein Spiel, das einen Blick wert ist, wenn du nach einem guten und zugänglichen Actionspiel suchst, um den Staub vom PSVR2-Headset zu klopfen. Das Spiel ist auch für Meta Quest 3 erhältlich.