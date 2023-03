Velocity Green Xbox-Controller rechtzeitig zum St. Patrick's Day angekündigt

HQ

Xbox hat pünktlich zum St. Patrick's Day die Veröffentlichung eines neuen drahtlosen Controllers in einer lebendigen Farbe Velocity Green angekündigt. Der Controller verfügt über das reguläre schlanke Design, die verbesserte Griffstruktur und die reguläre Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden.

Xbox Wire verspricht, dass der Velocity Green-Controller Spielern helfen wird, die Konkurrenz mit seinen Funktionen und seinem auffälligen Design zu verblüffen (wir sind uns nicht 100% sicher, aber es ist ein Hingucker!).

Sie können den Controller bereits in regulären Geschäften und von Microsoft selbst für £ 54,99 / € 59,99 kaufen. Es gibt auch einen Hoodie in der gleichen Farbe Velocity Green, der mit einem Kleeblatt bestickt ist (zum Glück!), erhältlich im Xbox Gear Shop, wenn Sie mehr Grün in Ihrem Leben im Allgemeinen oder nur für den St. Patrick's Day benötigen.