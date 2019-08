Velkhana im Gamescom-Trailer von Monster Hunter World: Iceborne entfesselt

Anfang der Woche haben wir einen neuen Trailer zu Monster Hunter World: Iceborne gesehen, der sich mit dem frostigen Drachenältesten Velkhana beschäftigt. Capcom zieht das Spiel auf der Gamescom groß auf, deshalb dürfen sich Messebesucher auch selbst an dieser mächtigen Kreatur die Zähne ausbeißen und den anderen Spielern in der Schlange ihre Jagd-Skills präsentieren. In der Pressemitteilung von Capcom haben wir erfahren, dass dieser Drachenälteste mit seinem Atem Eissäulen formt, die wir im Kampf gegen ihn taktisch nutzen dürfen.

Außerdem informierte uns der Entwickler über ein zurückkehrendes und ein neues (und sehr hübsches) Monster. An den explosiven Wyvern Brachydios werden sich viele 3DS-/Wii-U-Spieler sicher nicht nur aufgrund seines markanten grünen Explosionsschleims erinnern, der Brute Wyvern ist seit Monster Hunter 3 Ultimate am Start. Er wird unterstützt von einem Wasserdrachen namens Namielle, einem weiteren Drachenältesten. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel über ihre Fähigkeiten, aber das wird sicherlich spannend werden.

Am 4. September erhalten "alle Spieler" von Monster Hunter: World die sogenannte Guardian-Rüstung im Zuge eines kostenlosen Updates. Dank der hohen Verteidigungswerte und der integrierten Fähigkeiten dieser Ausrüstung dürften die Überlebenschancen unerfahrener Jäger deutlich , was ihnen dabei helfen solte, das Hauptspiel schneller abzuschließen, um mit den Inhalten von Iceborne loszulegen - die sind ja erst verfügbar, nachdem man Jägerrang 15 erreicht hat.

Capcom wird außerdem eine Funktion "Hunter Helper" einführen, mit der sie erfahrenen Spielern Anreize bieten wollen, sich insbesondere Low-, aber auch High-Rank-Missionen anzuschließen und anderen Leuten bei ihren Beutezügen zu helfen. Genannt wurden bisher aber nur In-Game-Trophäen. Monster Hunter World: Iceborne ist ein Add-On, das am 6. September erscheint, das aber auch zusammen mit dem Hauptspiel in einer gesonderten Edition verkauft wird. Unten seht ihr den Gamescom-Trailer und im zweiten Video, wie wir vom gefährlichen Tigrex verprügelt werden.

