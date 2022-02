Velan Studios übernimmt Veröffentlichung von Knockout City, Umstellung auf Free-to-Play folgt

HQ

Knockout City stehen bald große Änderungen bevor. Das Team von Velan Studios übernimmt in naher Zukunft die Veröffentlichungsrechte von Electronic Arts und das erlaubt es ihnen, das Spiel vollständig auf das Free-to-Play-Modell umzustellen. Knockout City könnt ihr dank einer großzügigen Anspielaktion bereits etliche Stunden lang ausprobieren, bevor ihr zum Kauf aufgerufen werdet, doch in Zukunft wird die Bezahlschranke komplett fallengelassen. Wer das Game zuvor gekauft hat, wird mit einem „Treue-Bundle" versorgt, in dem kosmetische Anpassungsoptionen, Verbrauchsgegenstände und Premiumwährung stecken.

Da die organisatorischen Änderungen anscheinend die volle Aufmerksamkeit der Entwickler erfordern, wird das kommende Saison-Update etwas verhaltener ausfallen. Saison 5: „Die größten Hits" ist deshalb in gewisser Weise ein Best-of der ersten vier Content-Updates. Zum Geburtstag kehren „Superkräfte, Kettenreaktion und die Korbschlacht" zurück, schreibt das Team in einem Artikel. Neben neuen kosmetischen Mikrotransaktionen wird es eine frische Ranglistensaison geben. Inhaltliche Neuerungen und einen frischen Saison-Pass solltet ihr hingegen nicht erwarten. Laut den Entwicklern handle es sich dabei aber nur um eine „vorübergehende Verschiebung".