Vegas Falcons nehmen nach miserablem Start in die Call of Duty League-Saison Änderungen im Kader vor

Zu sagen, dass die Vegas Falcons einen schlechten Start in ihre Saison 2025 hatte Call of Duty League ist wahrscheinlich ein bisschen untertrieben. Die Mannschaft belegte in der Major 1 Qualifikation den letzten Platz, verlor ihre ersten Spiele und schied sofort aus den Turnieren Minor und Major aus, die ebenfalls bereits stattgefunden haben. Um die Saison wieder in Gang zu bringen, mussten natürlich Änderungen vorgenommen werden.

Und genau das ist passiert. Die Falcons hat bekannt gegeben, dass Fahad "WXSL" Alkahtani in die Startelf befördert wurde, während Salman "Roxas" Alkhuzayyim auf die Bank gesetzt wurde und Khalid "Khhx" Almadhi entlassen wurde.

Das Team konzentriert sich immer noch darauf, einen rein saudi-arabischen Spielerkader für das kommende Major zu unterstützen, also müssen wir einfach dran bleiben und sehen, ob sie die Dinge in Gang bringen und idealerweise auch zumindest ein paar Call of Duty League Points einfahren können. Derzeit sind die Falcons das einzige punktlose Team, mit Punkten, die man für die Platzierung bei Turnieren und einfach für Siege in der regulären Saison verdient...