Vegas Falcons lassen Preistahh fallen und verpflichten TjHaLy

Von all den 12 Call of Duty League Teams gab es keine, die in der Saison 2024/25 so miserabel waren wie die von Los Angeles Guerrillas M8 und Vegas Falcons. Ersterer beendete die gesamte Saison mit sechs Matchsiegen und 26 Niederlagen, was zwar schrecklich ist, aber immer noch deutlich besser ist als die Falcons.

Das Team in saudi-arabischem Besitz erzielte satte drei Siege und 28 Niederlagen, was zu einer Siegquote von weniger als 10 % führte. Mit einer Siegquote von 23 % gewann es sogar kaum eine seiner Karten, was zeigt, dass die Falcons effektiv kostenlose Punkte für jedes Team waren, gegen das sie antraten. Das kann nicht so weitergehen und jetzt arbeitet das Team an einem Neuaufbau vor der Saison 25/26, die am Call of Duty: Black Ops 7 gespielt wird.

Preston "Priestahh" Greiner wurde bereits aus dem Team entlassen, nachdem er einen Zeitraum von weniger als drei Monaten absolviert hatte. Ein Ersatz wurde bereits gefunden, da Thomas "TJHaLy" Haly bei der Organisation unterschrieben hat.

Die große Frage ist, was das saudische Team mit den vielen saudischen Spielern machen wird, die es in die CDL geholt hat, denn der einzige Erfolg, den dieFalcons erlebte, war, nachdem sie in der zweiten Saisonhälfte auf erfahrenere CDL-Veteranen umgestiegen war. Die Verpflichtung von TjHaLy deutet darauf hin, dass mehr Veteranen geholt werden und der Fokus auf einheimische und lokale Talente beiseite geschoben wird, in der Hoffnung, nicht eine weitere Saison fest am Ende der Tabelle zu verbringen.