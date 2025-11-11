Vectrex Mini Console bereits auf Kickstarter finanziert

HQ

Was als Retro gilt, ist von Person zu Person unterschiedlich und hängt etwas vom Alter und dem Zeitpunkt ab, an dem man mit dem Spielen begonnen hat. Aber für viele wird die Generation Master System und NES als eine Art Ausgangspunkt angesehen. In Wirklichkeit sind diese beiden Konsolen jedoch Teil dessen, was allgemein als dritte Generation eingestuft wird. Davor gab es zwei Konsolengenerationen, und in der zweiten finden wir die Vectrex aus dem Jahr 1982.

Es verfügte über ein eingebautes Vektordisplay, das es ermöglichte, ohne Fernseher zu spielen. Jedes Spiel wurde mit einer transparenten Plastikfolie geliefert, die über den Bildschirm gelegt wurde und auf verschiedene Weise zur Immersion beitrug. Obwohl es relativ hochtechnologisch war und mehrere großartige Spiele hatte, war es ein kommerzieller Flop.

Aber... Heute ist es natürlich ein einzigartiges Stück Gaming-Geschichte, und bald ist es tatsächlich Zeit für ein Comeback. Im Moment gibt es eine Kickstarter-Kampagne für den Vectrex Mini, die bereits etwa das Siebenfache des für die Realisierung des Projekts benötigten Geldes zusammengebracht hat.

Das Gerät kommt mit einem Controller und zwölf integrierten Spielen, sowie den gewohnt modernen Features wie Bluetooth, HDMI und einem SD-Kartenslot (für eigene Spiele). Die Schöpfer haben sogar die Tatsache berücksichtigt, dass Mini-Konsolen dazu neigen, zu Staubfängern zu werden, und haben daher Funktionen hinzugefügt, die es der Vectrex Mini ermöglichen, als stilvolle Tischuhr mit Funktionen wie Wetter, Wecker und ähnlichem zu dienen. Auf diese Weise kann es auch dann verwendet werden, wenn Sie nicht spielen, und dient als Erinnerung an eine vergangene Ära.

Es gibt auch Accessoires und einige wirklich coole T-Shirts für diejenigen, die auf der Vectrex Mini aufs Ganze gehen wollen. Wenn das nach etwas für Sie klingt, gehen Sie zu diesem Link und sichern Sie sich Ihr Exemplar dieses mit ziemlicher Sicherheit begehrten Sammlerstücks.

Schauen Sie sich den Trailer unten an, um einen entzückenden Retro-Film aus einer längst vergangenen Zeit zu sehen, der die heutige Spielewelt maßgeblich geprägt hat.