Vecna aus Dungeons & Dragons kommt zu Dead by Daylight

Wie üblich gibt es eine dreimonatige Lücke zwischen den neuen Kapiteln von Dead by Daylight. Im Februar wurde All Things Wicked veröffentlicht, in dem der neue Killer The Unknown und der Überlebende Sable Ward vorgestellt wurden, und jetzt ist es Zeit für ein neues Kapitel. Diesmal dreht sich alles um Dungeons & Dragons und jetzt haben Leaks bestätigt, dass es Vecna ist, die wir in der Rolle des neuen Killers sehen.

Darüber hinaus wird das neue Update, das in Verbindung mit dem Kapitel veröffentlicht wurde, einen brandneuen Spielmodus einführen, nach dem die Fans in diesem Jahr geschreit haben. Denn es ist an der Zeit, dass sich zwei Killer zusammentun, um Überlebende zu töten (die in diesem Spielmodus aus acht bestehen). Da wir uns dem Mai nähern, können wir davon ausgehen, dass wir in naher Zukunft noch viel mehr darüber hören werden. Im Moment können wir euch mit den Bildern von Vecna und den beiden Überlebenden verwöhnen.