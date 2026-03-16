VCT Masters Santiago: Nongshim RedForce geht im gesamten Finale der Pazifikregion als Sieger hervor

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Nongshim RedForce nimmt schon seit einiger Zeit an Wettkampf-Wettbewerben teil Valorant, aber die Organisation hat es nie wirklich geschafft, im Esport, besonders bei den größten Turnieren weltweit, einen nennenswerten Einfluss zu nehmen. Das hat sich inzwischen geändert.

Beim Valorant Champions Tour Santiago Masters in Chile gelang es NS RedForce, die Erwartungen zu überwinden, die Distanz zu überwinden und die Trophäe zu gewinnen, indem sie den ebenfalls pazifischen Regionalanwärter Paper Rex in sehr überzeugender 3:0 besiegten.

Tatsächlich war NS RedForce im Turnier nahezu unbezwingbar, da das Team während des gesamten Playoff-Teils nur eine von zehn Karten fallen ließ, was diesen Sieg sehr verdient machte.

Dieses Ergebnis macht NS RedForce zu einer Saison, die man im Auge behalten sollte, bevor die nächste Phase der VCT-Saison beginnt, die für die Pazifikregion auch Phase 1 am 3. April einschließen wird.

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