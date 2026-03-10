VCT Masters Santiago: Furia und Gentle Mates scheiden aus, während das Finale des Oberen Brackets angesetzt wird

HQ

Es ist die letzte Woche des Valorant Champions Tour Masters Santiago Turniers, und bereits sind zwei Teams aus den Playoffs des chilenischen Turniers ausgeschieden. Insgesamt sind nur noch sechs Teams im Titelkampf, zwei weitere sollen heute ausscheiden und das bestätigte Upper-Bracket-Final steht ebenfalls fest.

Zum einen wurden nach Niederlagen gegen All Gamers und BBL Esports sowohl Gentle Mates als auch Furia jeweils aus dem Event ausgeschlossen. Das bedeutet, dass beide ehemaligen Teams nun ein weiteres K.o.-Match überstehen müssen, diesmal gegen Paper Rex bzw. G2 Esports. Die Sieger kommen weiter und treten gegeneinander an, wobei der Sieger dieses Spiels gegen den Verlierer des Upper-Bracket-Finals spielt.

In diesem großen Spiel treffen NRG auf NS RedForce, wobei der Sieger ins Grand Final einzieht und der Verlierer noch ein weiteres Spiel spielen muss, um ein Finalticket zu sichern. Viele der Spielpläne und Fragen werden wir tatsächlich erst später in dieser Woche beantworten, denn nach den heutigen Spielen gibt es eine Pause bis Freitag, den 13. März, wenn die letzten vier Spiele beginnen.

Wenn man sich die heutigen Spielpläne anschaut, sieht man, was auf ihn zukommt und wann es stattfinden wird.



G2 Esports gegen BBL Esports am 10. März um 18:00 GMT/19:00 MEZ



Paper Rex gegen All Gamers am 10. März um 21:00 GMT/22:00 MEZ



