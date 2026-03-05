VCT Masters Santiago: Das Playoff-Bracket mit acht Teams ist festgelegt

HQ

Im Rahmen des Champions Tour Masters Santiago Turniers Valorant steht noch eine ordentliche Menge an Action an, denn obwohl das Playoff-Bracket nun festgelegt ist und wir die acht Teams kennen, die noch für das Turnier antreten, wird das Event tatsächlich erst am 15. März enden.

Die nächsten Spiele beginnen gleichzeitig, da die Playoffs am 6. März beginnen und die ersten Upper Bracket-Spiele ausgetragen werden. Daher sind die ersten Spiele wie folgt gesetzt:



Furia gegen Paper Rex um 18:00 GMT/19:00 MEZ am 6. März



NS RedForce gegen Gentle Mates um 21:00 GMT/22:00 MEZ am 6. März



BBL Esports gegen NRG am 7. März um 17:00 GMT/18:00 MEZ



All Gamers vs. G2 Esports um 20:00 GMT/21:00 MEZ am 7. März



Die Playoffs verwenden ein Doppel-K.-o.-Format, was bedeutet, dass Verlierer nicht sofort ausscheiden. Stattdessen rutschen sie in das untere Bracket ab, wo sie das Risiko eingehen, aus dem Event ausgeschlossen zu werden, falls sie ein zweites Mal verlieren.

Wen halten Sie für den Favoriten für den Gewinn von VCT Masters Santiago?