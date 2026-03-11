VCT Masters Santiago: Alle Gamers und BBL Esports eliminiert, nur noch vier Teams bleiben übrig

HQ

Wie wir gestern kommentierten, befindet sich das Valorant Champions Tour Masters Santiago Event in seinen letzten Phasen. Derzeit sind nur noch vier Teams im Rennen, da gestern zwei Teams in den faktisch Lower Bracket Viertelfinals ausgeschieden sind.

Zu diesem Zweck wurden sowohl All Gamers als auch BBL Esports nach Niederlagen gegen Paper Rex bzw. G2 Esports aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Man muss sagen, dass All Gamers zumindest einen besseren Widerstand leistete, da sie mit 1:2 verloren, verglichen mit BBL Esports, die weniger überzeugend mit 0:2 verloren.

Vor diesem Hintergrund wird im nächsten K.o.-Spiel Paper Rex gegen G2 Esports antreten, wobei der Gewinner weiterkommt und gegen den Verlierer von NS RedForce gegen NRG trifft. Vor diesem Hintergrund: Wie erwarten Sie, dass das chilenische Turnier ausgeht?