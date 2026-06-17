VCT Masters London: Vier Teams bleiben übrig und vier Spiele stehen noch aus.

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Wir sind nur noch wenige Tage davon entfernt, dass das Valorant Champions Tour Masters London-Event zu Ende geht, da das Grand Final offiziell an diesem Sonntag (21. Juni) stattfinden wird. In diesem Zusammenhang stehen nun nur noch vier Teams im Rennen und noch vier Spiele ausstehen.

Das alles folgt auf die gestrigen Spiele, in denen zwei weitere Teams endgültig aus dem Turnier ausschieden. Zum einen besiegte Team Vitality FUT Esports mit einem 2:0-Ergebnis, während Leviatan XLG Esports auf ähnliche 2:0-Weise besiegte. Das bedeutet, dass wir nun das nächste K.-o.-Spiel kennen, aber auch das Spiel für das obere Bracket-Finale, bei dem der erste Grand-Final-Platz auf dem Spiel steht. Alle vier verbleibenden Spielpläne können Sie unten sehen.

VCT Masters London Upper Bracket Finale (19. Juni)



EDward Gaming vs. Paper Rex um 14:00 BST/15:00 CEST



VCT Masters London Lower Bracket Halbfinale (19. Juni)



Team Vitality gegen Leviatan um 17:00 BST/18:00 CEST



VCT Masters London Lower Bracket Finale (20. Juni)



Verlierer des Upper Bracket Finals gegen Sieger des Lower Bracket Halbfinals um 14:00 BST/15:00 CEST



VCT Masters London Grand Final (21. Juni



Sieger des Upper Bracket Finals vs. Sieger des Lower Bracket Finals um 14:00 BST/15:00 CEST



Wer, glaubst du, wird von hier aus die Distanz gehen?