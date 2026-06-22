VCT Masters London 2026: Leviathan zum Champion gekrönt, nachdem er Paper Rex besiegt hat

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Am vergangenen Wochenende endeten einige große Esports-Turniere, darunter das Valorant Champions Tour London Masters Event. Dies brachte 12 der besten Valorant Teams aus aller Welt zu einem großen Event zusammen, bei dem eine Million Dollar auf dem Spiel stand (und Big John, der Boshfather, Barkeeper war...).

Jetzt, da die Veranstaltung zu Ende gegangen ist, haben wir einen Sieger, über den wir berichten können, und es ist tatsächlich ein ziemlich überraschender Name. Die South American Leviatan setzte sich als Sieger des Turniers durch, nachdem sie Paper Rex im Grand Final knapp mit 3:2 besiegt hatten. Dieses Ergebnis bedeutet, dass Leviatan mit 350.000 Dollar Preisgeld nach Hause gehen, aber auch ein Ziel auf dem Rücken, wenn wir in die regionale Phase 2 und anschließend in das Premier Champions-Event gehen.

Dieses Ergebnis war auch für Leviatan ein gewaltiges Ergebnis, da es der bisher größte Valorant Sieg der Organisation ist. In der Vergangenheit gelang es ihm, VCT 2024: Americas Stage 2 zu gewinnen, aber darüber hinaus hat es nie ein Top-Division-Turnier im Esport gewonnen (nicht einmal Americas Stage 1 für 2026).

Vor diesem Hintergrund: Kann Leviatan einen Lauf machen und anfangen, einige wichtige Ergebnisse zu verketten?