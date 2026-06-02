VCT Masters London 2026: Hier sind die bestätigten 12 Teams und die Spielpläne des ersten Tages

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Da die verschiedenen regionalen Turniere nun zu Ende gegangen sind, richten sich alle Augen auf das Valorant Champions Tour Masters London-Turnier, das vom 6. bis 21. Juni stattfindet und 12 der besten Teams aus aller Welt anwesend ist, um einen Anteil an einem Preispool von 1 Million Dollar zu suchen.

Da das Spiel an diesem Wochenende beginnt, interessiert euch vielleicht, welche 12 Teams bestätigt wurden und wie sie gesetzt wurden. Falls ja, ist es wichtig zu wissen, dass vier dieser Teams für den Gewinn ihrer jeweiligen regionalen Turniere direkt für den Playoff-Teil der Masters London qualifiziert sind (diese Teams sind G2 Esports, EDward Gaming, Team Heretics und Paper Rex ), während die anderen acht in eine Schweizer Runde gesetzt wurden.

Für diesen Schweizer Phasenabschnitt spielt jedes Team drei Spiele, bei denen sich ein Team bei zwei Siegen offiziell für die Playoffs qualifiziert. Zwei Niederlagen führen zum Ausscheiden, und es gibt keinen weiteren Raum mehr, da ein Team diese Runde entweder mit zwei Siegen oder Niederlagen abschließt.

Das Schweizer Format bedeutet, dass sich die Setzliste Tag für Tag und Runde für Runde ändert, sodass wir vorerst nur die ersten Spiele kennen. Was das ist, können Sie unten die Spiele und wann sie gespielt werden.

VCT Masters London Swiss Stage Runde 1 Spiele



XLG Esports gegen NRG am 6. Juni um 15:00 BST/16:00 CEST



Team Vitality vs. Dragon Ranger Gaming um 18:00 Uhr BST/19:00 MESZ am 6. Juni



Full Sense vs. FUT Esports um 15:00 BST/16:00 CEST am 7. Juni



Leviatan vs. Global Esports um 18:00 BST/19:00 MESZ am 7. Juni



Wer glaubst du, wird sich aus der Schweizer Etappe qualifizieren?