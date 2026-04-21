VCT Game Changers EMEA Stage 2 kehrt nächste Woche zurück, hier sind die Eröffnungsspiele

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Die erste Etappe der Saison 2026 Valorant Champions Tour Game Changers EMEA ging Anfang dieses Jahres zu Ende, aber es ist an der Zeit, dass die zweite Etappe beginnt und die Action zurückkehrt.

Ab dem 27. April beginnt das Wettkampfgeschehen wieder, mit Spielen, die etwa vier Wochen bis zum 24. Mai laufen, mit drei Wochen Gruppenaktion und anschließend einer Woche für die Playoffs. In diesem Zusammenhang könnten Sie neugierig sein, wie die Spielpläne der ersten Woche aussehen, und falls ja, haben wir diese Informationen unten zusammengestellt.

VCT Game Changers EMEA Phase 2 – Spielpläne Woche 1

27. April:



FOKUS Sakura vs. Gentle Mates GC



G2 Gozen vs. Verdrehte Orchidee



Alternatives aTTaX Ruby vs. Barca Esports GC



28. April:



Karmine Corp GC vs. FOKUS Sakura



ZennIT Orange GC vs. Barca Esports GC



Alternative aTTaX Ruby vs. Twisted Orchid



G2 Gozen vs. GiantX GC



29. April:



G2 Gozen vs. FOKUS Sakura



GiantX GC vs. Barca Esports GC



Gentle Mates GC vs. ZennIT Orange GC



Karmine Corp GC vs. Alternative aTTaX Ruby



30. April:



G2 Gozen gegen Barca Esports GC



GiantX GC vs. ZennIT Orange GC



Verdrehte Orchidee vs. SK-Nebel



Gentle Mates GC vs. Karmine Corp GC



Wen hältst du für den Favoriten für den Gewinn der zweiten Etappe?