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VCT Game Changers EMEA Stage 2 kehrt nächste Woche zurück, hier sind die Eröffnungsspiele
Das nächste Kapitel der Handlung läuft von Ende April bis Ende Mai.
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Die erste Etappe der Saison 2026 Valorant Champions Tour Game Changers EMEA ging Anfang dieses Jahres zu Ende, aber es ist an der Zeit, dass die zweite Etappe beginnt und die Action zurückkehrt.
Ab dem 27. April beginnt das Wettkampfgeschehen wieder, mit Spielen, die etwa vier Wochen bis zum 24. Mai laufen, mit drei Wochen Gruppenaktion und anschließend einer Woche für die Playoffs. In diesem Zusammenhang könnten Sie neugierig sein, wie die Spielpläne der ersten Woche aussehen, und falls ja, haben wir diese Informationen unten zusammengestellt.
VCT Game Changers EMEA Phase 2 – Spielpläne Woche 1
27. April:
- FOKUS Sakura vs. Gentle Mates GC
- G2 Gozen vs. Verdrehte Orchidee
- Alternatives aTTaX Ruby vs. Barca Esports GC
28. April:
- Karmine Corp GC vs. FOKUS Sakura
- ZennIT Orange GC vs. Barca Esports GC
- Alternative aTTaX Ruby vs. Twisted Orchid
- G2 Gozen vs. GiantX GC
29. April:
- G2 Gozen vs. FOKUS Sakura
- GiantX GC vs. Barca Esports GC
- Gentle Mates GC vs. ZennIT Orange GC
- Karmine Corp GC vs. Alternative aTTaX Ruby
30. April:
- G2 Gozen gegen Barca Esports GC
- GiantX GC vs. ZennIT Orange GC
- Verdrehte Orchidee vs. SK-Nebel
- Gentle Mates GC vs. Karmine Corp GC
Wen hältst du für den Favoriten für den Gewinn der zweiten Etappe?