VCT EMEA Stage 1 Playoffs: Eternal Fire und Team Vitality beginnen die Kampagne mit Siegen

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Die Playoffs für das Valorant Champions Tour EMEA Stage 1 haben nun begonnen, wobei dies die Phase ist, in der die acht qualifizierten Teams nicht nur auf einen Sieger reduziert werden, sondern auch auf die drei Teams herauszufinden, die EMEA in naher Zukunft beim Masters London vertreten werden.

Zu diesem Zweck hat das Turnier nun begonnen, mit der ersten Runde der Upper Bracket-Aktivitäten, die die Pläne für die nächste Phase des Upper Bracket legt, während auch die ersten Lower Bracket-Spiele gesetzt sind. Da es sich um ein Doppel-K.-o.-Turnier handelt, haben die Teams des Oberen Brackets eine Lebensader und können ein Spiel verlieren und trotzdem überleben, während die Teams des Unteren Brackets bei jedem Spiel ausscheiden.

Mit viel geplant sind hier die bevorstehenden Spiele für das kommende Wochenende.

Freitag, 8. Mai – Upper Bracket Halbfinale:



FUT Esports vs. Eternal Fire um 16:00 BST/17:00 CEST



Fnatic gegen Team Vitality um 19:00 BST/20:00 MESZ



Samstag, 9. Mai – Untere Runde 1:



Team Heretics gegen BBL Esports um 16:00 BST/17:00 CEST



Team Liquid gegen Gentle Mates um 19:00 BST/20:00 CEST



Sonntag, 10. Mai – Viertelfinale des unteren Brackets:



Verlierer des Upper Bracket Halbfinales #1 gegen Sieger des Lower Bracket Round 1 #1 um 16:00 BST/17:00 CEST



Verlierer des Upper Bracket Halbfinals #2 gegen Sieger des Lower Bracket Round 1 #2 um 19:00 BST/20:00 CEST



Was erwartest du von den Spielen an diesem Wochenende?