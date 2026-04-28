VCT EMEA Stage 1: BBL Esports bestätigt für die Playoffs, Karmine Corp wurde ausgeschieden

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Wir haben die Valorant Champions Tour EMEA Stage 1 Events genau im Auge behalten, da wir in der vergangenen Woche die bestätigten Gruppensieger, die bestätigten Playoff-Mannschaften, das damals einzige ausgeschiedene Team und auch das, wofür es noch zu spielen war, angesprochen haben. Nach dem vergangenen Wochenende hat sich noch mehr verändert: Vier Teams sind noch im Schwebezustand und nur noch zwei Playoff-Tickets, um die man kämpfen kann...

Zum einen, aufbauend auf unserem jüngsten Bericht, ist die einzige Änderung in Gruppe Alpha, dass Karmine Corp mathematisch aus den Playoffs ausgeschieden ist. Das bedeutet, dass neben dem Gruppensieger FUT Esports und den bestätigten Playoff-Teams Team Liquid und Gentle Mates nur noch ein Platz für Team Heretics oder Natus Vincere übrig bleibt. Diese beiden Mannschaften spielen in der letzten Spielwoche nicht gegeneinander, was bedeutet, sollte Team Heretics im Spiel gegen FUT Esports ein Ergebnis erzielen, sichert es sich einen Playoff-Platz, während eine Niederlage und ein NAVI Sieg gegen Karmine Corp das Blatt komplett umdrehen.

In Group Omega besteht die Hauptänderung darin, dass BBL Esports für die Playoffs bestätigt wurde. Wir wussten bereits, dass Fnatic der Gruppensieger ist, Eternal Fire ebenfalls ein Playoff-Team ist und PCIFIC Esports ausgeschieden ist, was bedeutet, dass nur noch GiantX und Team Vitality um das letzte Playoff-Ticket der Gruppe kämpfen. Auch hier trifft keines der beiden Teams diese Woche aufeinander, was bedeutet, dass GiantX nur Eternal Fire schlagen muss, um sich einen Playoff-Platz zu sichern, während eine Niederlage und ein Team Vitality Sieg gegen PCIFIC Esports das Gegenteil bewirken.

Was die Spielpläne dieser Woche angeht, so sehen sie wie folgt aus.

Mittwoch, 29. April:



Team Heretics vs. FUT Esports



Team Vitality vs. PCIFIC Esports



Donnerstag, 30. April:



Natus Vincere gegen Karmine Corp



BBL Esports vs. Fnatic



Freitag, 1. Mai: