VCT EMEA Stage 1 2026: FUT Esports und Fnatic krönten Gruppensieger

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Wir werden das bestätigte Bracket für die Valorant Champions Tour EMEA Stage 1 erst nächste Woche erfahren, da die Endspiele erst in einer Woche angesetzt sind. Wir haben jedoch bereits viele Antworten, da die Gruppensieger bestätigt wurden, drei weitere Playoff-Plätze besetzt wurden und ein Team ausgeschieden ist.

Zunächst haben sowohl FUT Esports als auch Fnatic ihren Gruppenlauf abgeschlossen und wurden jeweils zu Gruppensiegern. Das bedeutet, dass beide Teams in der ersten Playoff-Runde ein Freilos bekommen und davor bewahren, früh ins untere Bracket abzusteigen.

Darüber hinaus haben sowohl Team Liquid als auch Gentle Mates ihre Playoff-Plätze aus Gruppe Alpha bestätigt, während Eternal Fire dem Beispiel von Gruppe Omega folgt. Das bedeutet, dass es nur noch ein Gruppe-Alpha-Playoff-Ticket gibt, wobei Team Heretics als Favorit gilt, vorausgesetzt, das Team erledigt später die Sache und gewinnt Gentle Mates im geplanten Spiel. Für Gruppe Omega bleiben noch zwei Playoff-Tickets, nur drei Teams jagen darauf, da PCIFIC Esports offiziell aus dem Turnier ausgeschieden ist und als erstes ausgeschiedenes Team ausgeschieden ist. GiantX scheint ein sicherer Playoff-Sieg zu sein, wobei der letzte Platz entweder an Team Vitality oder BBL Esports geht, die heute Abend tatsächlich gegeneinander spielen.

Vor diesem Hintergrund stehen nur noch fünf weitere Gruppenspiele an, die alle unten aufgeführt sind.

Freitag, 24. April:



Sanfte Gefährten gegen Team Ketzer



BBL Esports vs. Teamvitalität



Mittwoch, 29. April:



Team Heretics vs. FUT Esports



Team Vitality vs. PCIFIC Esports



Donnerstag, 30. April: