VCT EMEA Phase 1: Natus Vincere ausgeschieden, Gruppe Alpha Playoff-Plätze bestätigt

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Die letzte Woche der Gruppenphase der Gruppenphase der Champions TourValorant EMEA Stage 1 läuft, wobei die Teams um Last-Minute-Siege kämpfen und sich klammern, um entweder das Ausscheiden zu vermeiden und Playoff-Tickets zu sichern oder um ihre Platzierung und Setzliste für die nächste Phase zu verbessern.

Zu diesem Zweck erwiesen sich die gestrigen Spiele als entscheidend für die Struktur der Gruppe Alpha, da wir nun wissen, dass die beiden ausgeschiedenen Mannschaften und die vier Playoff-Teilnehmer waren. Die vollständige Setzliste für die Gruppe ist noch nicht abgeschlossen, da noch wenige Spiele ausstehen, aber diejenigen, die sich einen Playoff-Platz gesichert haben, wurden dennoch benannt.

Mit FUT Esports als bestätigtem Gruppensieger wissen wir nun, dass Team Liquid, Team Heretics und Gentle Mates die drei anderen Gruppenvertreter in den Playoffs sind. Sowohl Natus Vincere als auch Karmine Corp wurden endgültig aus dem Spiel genommen. Das Einzige, was sich derzeit geringfügig ändern kann, betrifft die Seeding zwischen Team Liquid /Team Heretics /Gentle Mates, da Team Liquid und Gentle Mates morgen gegeneinander antreten werden, in der Hoffnung, den zweiten Platz in der Gruppe zu sichern.

Was Group Omega betrifft, so haben sich die jüngsten Ergebnisse kaum verändert, aber morgen bekommen wir ein klares Bild für die Gruppe, da GiantX und Eternal Fire gegeneinander antreten, ob ersterer einen Playoff-Platz erhält oder ob dieser stattdessen an Team Vitality geht, der kurz vor dem Ausscheiden steht.