VCT EMEA Phase 1: Das Playoff-Bracket mit acht Teams ist festgelegt
Die nächste Aktionsrunde beginnt diese Woche, wobei ein Gewinner bis Ende der nächsten Woche ermittelt wird.
Das Gruppenelement für die Valorant Champions Tour EMEA Stage 1 ist nun beendet, was bedeutet, dass von den 12 teilnehmenden Teams vier endgültig ausgeschieden sind, während die weiteren acht in das Playoff-Bracket gesetzt wurden. Die nächste Phase des Turniers beginnt in ein paar Tagen und läuft bis Ende nächster Woche, wenn ein Sieger ermittelt wird und auch die drei Masters-London-Teilnehmer der Region bestimmt werden.
Was die ausgeschiedenen Teams betrifft, so wurden Natus Vincere, Karmine Corp, GiantX und PCIFIC Esports alle ausgeschieden. Im Playoff-Bracket bleiben die beiden topgesetzten Teams FUT Esports und Fnatic, während die beiden am niedrigsten gesetzten Teams Gentle Mates und BBL Esports sind.
Vor diesem Hintergrund warten nun die Top- und Bottom-Platzierten auf ihre Gegner, da ihre Konkurrenz durch den Sieger/Verlierer der ersten Runde des oberen Brackets bestimmt wird. In diesen Spielen steht Eternal Fire gegen Team Heretics und Team Liquid gegen Team Vitality.
Wie das alles im kompletten Doppel-Eliminations-Bracket organisiert ist, sehen Sie das unten.