VCT EMEA Phase 1: Das Playoff-Bracket mit acht Teams ist festgelegt

HQ

Das Gruppenelement für die Valorant Champions Tour EMEA Stage 1 ist nun beendet, was bedeutet, dass von den 12 teilnehmenden Teams vier endgültig ausgeschieden sind, während die weiteren acht in das Playoff-Bracket gesetzt wurden. Die nächste Phase des Turniers beginnt in ein paar Tagen und läuft bis Ende nächster Woche, wenn ein Sieger ermittelt wird und auch die drei Masters-London-Teilnehmer der Region bestimmt werden.

Was die ausgeschiedenen Teams betrifft, so wurden Natus Vincere, Karmine Corp, GiantX und PCIFIC Esports alle ausgeschieden. Im Playoff-Bracket bleiben die beiden topgesetzten Teams FUT Esports und Fnatic, während die beiden am niedrigsten gesetzten Teams Gentle Mates und BBL Esports sind.

Vor diesem Hintergrund warten nun die Top- und Bottom-Platzierten auf ihre Gegner, da ihre Konkurrenz durch den Sieger/Verlierer der ersten Runde des oberen Brackets bestimmt wird. In diesen Spielen steht Eternal Fire gegen Team Heretics und Team Liquid gegen Team Vitality.

Wie das alles im kompletten Doppel-Eliminations-Bracket organisiert ist, sehen Sie das unten.