VCT EMEA Phase 1 2026: Fnatic und FUT Esports bereits für die Playoffs bestätigt

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Die erste Phase der Valorant Champions Tour EMEA-Division ist bereits in vollem Gange, da die Gruppenphase kurz vor dem Abschluss steht. Wir stehen kurz vor der vierten Spielwoche, in der das Schicksal vieler Teams entschieden wird, wobei wichtige Playoff-Plätze auf dem Spiel stehen.

Zu diesem Zweck haben jedoch bereits zwei der zwölf Teams ihre Playoff-Plätze gesichert, indem sie in ihren jeweiligen Gruppen ungeschlagen sind. FUT Esports hat kein Match-up in Gruppe Alpha verloren, während Fnatic in Gruppe Omega dasselbe ist. Ihre Arbeit ist noch nicht ganz getan, da beide Teams versuchen werden, ihre Gruppen zu gewinnen und sich ein Freilos für die Playoffs in der ersten Runde zu sichern.

Was die übrigen Teams betrifft, so hat sich noch keine der 10 anderen Organisationen qualifiziert oder ausgeschieden, aber einige liegen auf beiden Ebenen knapp beieinander. In Gruppe Alpha steht Karmine Corp kurz vor dem Ausscheiden, da es in seinen Begegnungen sieglos ist, wobei das Gleiche für PCIFIC Esports in Gruppe Omega gilt. Die anderen Organisationen dazwischen haben noch genug, um die sie konkurrieren können.

Die nächste Aktionsrunde setzt ab morgen Nachmittag wieder ein, daher können Sie bald mit aktuellen Nachrichten von der VCT EMEA Stage 1 rechnen.