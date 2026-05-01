VCT China Stage 1: Das Playoff-Bracket wurde festgelegt

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Während wir eine sichere Bestätigung darüber haben werden, wie das Playoff-BracketValorant der Champions Tour EMEA Stage 1 heute Abend aussieht, ist das Playoff-Bracket für die chinesische Region bereits festgelegt, mit dem Start bereits heute.

Die acht Teams, die die Gruppenphase überstanden haben, wurden benannt und diese Teams wurden ebenfalls in eine Doppel-K.-o.-Runde gesetzt, in der die Teams zwei Niederlagen benötigen, bevor sie ausgeschieden sind. Da die ersten Spiele heute, am 1. Mai, stattfinden und das Finale für den 10. Mai geplant ist, können Sie unten die Eröffnungsbegegnungen sowie das vollständige Bracket sehen.

VCT China Stage 1 Upper Bracket Viertelfinale: