Vauxhall kündigt ein neues sportliches Konzeptmodell an, das im September auf der IAA Mobility vorgestellt wird

Vauxhall wird der Welt auf dem kommenden IAA Mobility 2025 ein neues Modell vorstellen, das zwischen dem 8. und 14. September stattfindet. Wie in einer Pressemitteilung bestätigt wurde, hat dieses Modell noch nicht seinen vollständigen Namen oder sein Aussehen enthüllt, aber uns wurde gesagt, dass es eine "klare Verbindung" mit der GSE-Submarke teilt und dass es sich um den "nächsten Evolutionsschritt" der Vauxhall Compass handelt.

Ansonsten sind wir zwar noch spärlich über Details informiert, aber wir werden darüber informiert, dass dieses Konzeptmodell "die Grenzen von batterieelektrischen Performance-Fahrzeugen ausloten" wird und dass es ein "aerodynamisches und auffälliges Design" haben wird, das "abgeschnittene dreieckige Elemente" als "subtile Anspielung auf historische und ikonische Motorsportfahrzeuge" verwendet.

Wir werden dieses Auto kennenlernen, seinen Namen lernen und es in etwa einem Monat bei IAA Mobility sehen.

