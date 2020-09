Vault of the Ancients: Hunde buddeln bald mit euch zusammen nach Schätzen in Sea of Thieves

"Welpen an Bord" heißt es bei Rare, denn das neue Sea-of-​​Thieves-Update ist etwas für Hundefreunde. Das Piraten-Navigationsspiel erfreut sich ab dem 9. September gemütlicher Gesellschaft, denn ein neues Update namens "Vaults of the Ancients" steht den Spielern bevor. Im Piraten-Emporium werden ab diesem Datum Hunde zum Verkauf stehen, die euch auf eurer Reise begleiten können.

Ansonsten dürfen Fans im Grunde mehr vom Gleichen erwarten. Reist an geheime Orte, untersucht Geheimnisse und entdeckt Hinweise, die auf die Position von versteckten Schatztruhen hindeuten. Man muss spezielle Goldhorter-Tresore finden, in denen die begehrte Beute versteckt ist. Sobald ihr die Kisten beansprucht habt, müsst ihr euch allerdings beeilen, da ein Countdown aktiviert wird. Die Beute muss innerhalb des Zeitlimits zurück zum Hafen gebracht werden, eine zweite Chance gibt es nicht.

Außerdem werden die üblichen technischen Verbesserungen und Korrekturen nachgereicht, denn Rare verspricht weitere, zeitsparende Quality-of-Life-Verbesserungen. Unten erwartet euch der erste Trailer zu Sea of Thieves: Vault of the Ancients, der euch übrigens auch noch einmal die Battletoads-Dekorationen zeigt, die gerade im Spiel angekommen sind.