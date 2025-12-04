Vatikankommission lehnt den Vorschlag ab, Frauen als katholische Diakoninnen zu erlauben

HQ

Eine Vatikankommission hat den Vorschlag, Frauen als katholische Diakone zu erlauben, offiziell abgelehnt und die Geistlichen der Kirche trotz fast einem Jahrzehnt der Debatte ausschließlich männlich belassen. Der Bericht, der Papst Leo übergeben und am Donnerstag veröffentlicht wurde, erklärte, dass die historische und theologische Überprüfung des Gremiums die Möglichkeit "derzeit ausgeschlossen" habe, aber zu weiteren Untersuchungen aufrief.

Fast ein Jahrzehnt Debatten

Die Kommission, bestehend aus männlichen und weiblichen Gelehrten und geleitet von hochrangigen Mitgliedern des vatikanischen Lehramtes, stimmte mit 7 zu 1 gegen die Änderung. Ihr Schluss markiert das erste öffentliche Ergebnis der beiden geheimen Studiengruppen, die unter dem verstorbenen Papst Franziskus ins Leben gerufen wurden, der die Diskussion 2016 nach Bitten von globalen Orden katholischer Schwestern eröffnete.

Diakone können taufen, Trauungen bezeugen, Beerdigungen leiten und in einigen Regionen Pfarreien leiten, wenn kein Priester verfügbar ist. Sie können keine Messe feiern. Die Rolle, die einst nur als Weg zum Priestertum gesehen wurde, wurde nach den Vatikanreformen in den 1960er Jahren zu einem dauerhaften Dienst für verheiratete Männer.

Die Kommission stimmte Anfang dieses Jahres außerdem mit 9 zu 1 Stimmen dafür, den Zugang von Frauen zum Dienst auf andere Weise zu erweitern, wobei lokale Kirchenführer selbst entscheiden müssen, was das in der Praxis bedeuten könnte. Papst Leo hat sich zu den Ergebnissen noch nicht geäußert.