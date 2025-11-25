Vatikan in neuem Dekret: Ein Ehepartner reicht Katholiken aus.

HQ

Der Vatikan hat bekräftigt, dass Katholiken nur einen Ehepartner lebenslang heiraten sollten, und betont die Exklusivität und lebenslange Verpflichtung der traditionellen Ehe.

In einem neuen Dekret, das von Papst Leo (über Reuters) verabschiedet wurde, kritisiert die Kirche Polygamie, insbesondere in Afrika, und entmutigt mehrere sexuelle oder romantische Beziehungen.

Das Dokument betont, dass eine authentische Ehe "eine so intime und totalisierende Beziehung erfordert, dass sie nicht mit anderen geteilt werden kann" und dass die Ehe zwischen zwei Menschen Exklusivität verlangt.

Das Dekret, das weder gleichgeschlechtliche Beziehungen noch Scheidungen behandelt, hebt die "Reichtum und Fruchtbarkeit" lebenslanger, monogamer Partnerschaften hervor.

Diskussionen über Polygamie und Polyamorie wurden auf Vatikangipfeln 2023 und 2024 diskutiert, wobei Kirchenführer betonten, dass Intensität in Beziehungen nicht durch mehrere Partner gefunden werden kann.

Obwohl die Kirche ihre lebenslange Sicht auf die Ehe beibehält, erlaubt sie weiterhin Annullierungen in Fällen, in denen Ehen nicht ordnungsgemäß geschlossen wurden, und versichert, dass Partner nicht verpflichtet sind, in missbräuchlichen Beziehungen zu bleiben.