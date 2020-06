Vanillaware bedroht die Zukunft Anfang September in 13 Sentinels: Aegis Rim

Wie zuvor angemeldet hat Atlus heute Abend des westlichen Termin für 13 Sentinels: Aegis Rim kommuniziert - das Spiel erscheint in Europa am 8. September für die Playstation 4. Während IGNs "Summer of Gaming"-Livestream wurde ein erster lokalisierter Trailer präsentiert, der die 13 Charaktere vorstellt und ihre japanischen Synchronsprecher in den Vordergrund rückt.

13 Sentinels: Aegis Rim ist in Japan Ende letzten Jahres erschienen und hat dort ziemlichen Eindruck hinterlassen, vor allem bei den Entwicklern. Es vermischt Elemente einer Visual Novel mit dem Thema Endzeit und stilisierte, taktische Echtzeitschlachten. Auf der offiziellen Webseite erfahrt ihr mehr.

Quelle: Twitter.