Vanessa Kirby begibt sich in der Netflix-Serie "Night Always Comes" auf eine kriminelle Verfolgungsjagd

Vanessa Kirby ist derzeit einer der größten Stars der Welt, vor allem, weil sie bald in die Marvel Cinematic Universe eintreten und ihre Version von Susan Storm in The Fantastic Four: First Steps zum Leben erwecken wird. Aber kurz danach wird Kirby in einem alternativen Projekt zurückkehren, das einen ganz anderen Vibe hat...

First Family Marvel Kirbys nächster Auftritt ist als Night Always Comes bekannt und folgt einer Frau, die in alle möglichen kriminellen Aktivitäten verwickelt ist, während sie eines Nachts durch die Unterwelt von Portland fährt, um genug Geld zusammenzubringen, um ihre Familie vor der Zwangsräumung zu retten. Ja, das Baxter Building wird in diesem düsteren Netflix-Projekt gegen Crack-Höhlen eingetauscht.

Der Trailer und die Zusammenfassung für Night Always Comes werden am 15. August auf Netflix erscheinen.

"Eine Frau, die in einer Stadt, die sich ihre Familie nicht mehr leisten kann, vor der Zwangsräumung steht, stürzt sich die ganze Nacht in eine verzweifelte und immer gefährlichere Suche, um 25.000 Dollar zu sammeln."