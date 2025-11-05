Vanessa hat im neuen Trailer zu Five Nights at Freddy's 2 einige wirklich schlechte Träume

HQ

Auch wenn sie das Halloween-Fenster verpasst haben, kommen die Animatronics von Five Nights at Freddy's 2 noch später in diesem Jahr, am 5. Dezember, an. Einen Monat vor dem Veröffentlichungsdatum haben wir einen neuen Trailer, der einige animatronische Action zeigt.

Zu Beginn des Trailers sieht man Vanessa, die schlechte Träume hat. Es scheint, selbst wenn William Afton angeblich im letzten Film gestorben ist, Blumhouse nicht will, dass Matthew Lillard jetzt schon aus dem Franchise verschwindet. Und wie Lore-Enthusiasten wissen, kommt er immer wieder zurück.

Mike weiß, dass Vanessa erst dann zur Ruhe kommen wird, wenn sie ihr Trauma verarbeitet hat, aber leider scheinen sie, anstatt zur Therapie oder ähnlichem zu gehen, in die verwunschene Pizzeria zurückkehren müssen, in der alles begann. Mikes Schwester scheint sich auch nicht von ihren alten animatronischen Freunden fernhalten zu können, und zu ihnen gesellen sich einige neue Spielzeugmodelle, die planen, die halbe Stadt in einer Nacht auszulöschen.