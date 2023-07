Vanellope von Schweetz schließt sich Disney Dreamlight Valley an, fährt fort, passenderweise zu glitchen und das Spiel zu zerstören

HQ

Wenn Sie Wreck it Ralph gesehen haben, wissen Sie, dass Sarah Silvermans Vanellope Von Schweetz für ... Sie zerstört die Spiele, an denen sie beteiligt ist. Insbesondere wird die Figur als Glitch angesehen und verursacht daher alle möglichen seltsamen Interaktionen, wenn sie sich dem Kampf anschließt. Passenderweise kehrt sie nach ihrer Hinzufügung zu Disney Dreamlight Valley als Teil des letzten Updates zu alten Tricks zurück, da das Spiel in letzter Zeit von einer ganzen Reihe von Problemen geplagt wurde.

Kurz nach dem Debüt des DreamSnaps-Updates bemerkten die Spieler, dass ein seltsamer Fehler sie daran hinderte, das Spiel zu betreten. Unnötig zu erwähnen, dass es so aussah, als wäre Vanellope zurück und tat das, was sie am besten kann.

Entwickler Gameloft hat den Fehler behoben und einen Patch bereitgestellt, um das Problem zu beheben, und das Spiel sollte nun wieder wie vorgesehen funktionieren, aber niemand kann leugnen, dass dies ein absolut urkomischer Zufall war.