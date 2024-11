Vancouver Surge hat seinen Kader für die Call of Duty League 2025 fest

HQ

Die relativ kurze Geschichte des Call of Duty League war geprägt von Umzügen und Teamumbesetzungen. Kürzlich haben wir gesehen, wie Cloud9 die New York Subliners übernommen und sie in Cloud9 New York umbenannt hat, in der Vergangenheit haben wir gesehen, wie die Chicago Huntsman die Großen Seen zugunsten von Texas verlassen haben, um zu OpTic Texas zu werden, und die bedeutendsten Fälle haben gezeigt, dass die Paris Legion nach Las Vegas und die London Royal Ravens nach Carolina gewechselt sind. Bei all diesen wichtigen Schritten im Hinterkopf kann man leicht vergessen, dass die Seattle Surge die kanadische Grenze überquert und in ihre fast Schwesterstadt Vancouver wechselt, um in der Saison 2025 zur Vancouver Surge zu werden.

Mit diesem Rebranding und Umzug im Hinterkopf hat der Vancouver Surge nun den Kader vorgestellt, den er für die Saison 2025 aufstellen wird. Zu sehen sind die beiden zurückkehrenden Stars Jovan "04" Rodriguez und Jordan "Abuzah" François, die jeweils durch die Ankunft von Charlie "Hicksy" Hicks und Byron "Nastie" Plumridge verstärkt werden. Raymond "Rambo" Lussier wird das Team coachen.

Wir wissen immer noch nicht genau, wann die Call of Duty League für ihre Saison 2025 zurückkehren wird, aber sie wird wahrscheinlich irgendwann im Dezember starten.