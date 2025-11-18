Vancouver Surge gibt den Call of Duty League-Kader 2025 bekannt

HQ

Da wir uns dem Beginn der Saison 2025/26 Call of Duty League im Dezember nähern (und mit dem Monster Energy Kickoff Invitational später in dieser Woche), hat nun eine der letzten CDL-Organisationen, die ihren Kader für die kommende Saison noch nicht bekannt gegeben und bekannt gegeben hat, diese Information geteilt.

Die Vancouver Surge hat in den sozialen Medien die vier Spieler und den Trainer bekannt gegeben, die das Team in der kommenden Saison vertreten werden, die auf Call of Duty: Black Ops 7 stattfinden wird. Was diese Leute betrifft, so ist das Team wie folgt:



Ronald "Abe" Abraham



Isaiah "Gwinn" Gwinn



Kaci "Lqgend" Sabri



Noah "Lunarz" Whillock



Travis "Jokr" Speer (Trainer)



Wie dieses Team abschneiden wird, ist unklar, aber es besteht zumindest aus einigen CDL-Veteranen, die auch ein paar Rookies polarisieren.