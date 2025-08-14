Vancouver Surge bestätigt Abgang des gesamten Teams

HQ

In der Saison 2025/26 wird für die Call of Duty League eine ganz andere Version der Vancouver Surge vorgestellt. Wir sagen dies, weil die Organisation bestätigt hat, dass sie die Beziehungen zu ihrem gesamten Kader abgebrochen hat, was bedeutet, dass die folgenden Spieler und Mitarbeiter nun alle Free Agents sind und in der Lage sind, anderswo Möglichkeiten zu erkunden:



Jovan "04" Rodriguez



Byron "Nastie" Plumridge



Travis "Neptune" McCloud



Jordan "Abuzah" François (Assistenztrainer)



Raymond "Rambo" Lussier (Cheftrainer)



Es ist unklar, wen die Surge als Ersatz für all diese Abgänge in Betracht ziehen werden, aber in dem Ankündigungspost wird uns gesagt: "Vom Reinigen der Tafel bis zum Anheben der Flut werden wir uns hohe Ziele setzen, um eine neue Welle für die Flut aufzubauen."