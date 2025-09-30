Vance warnt die Vereinigten Staaten nach Treffen mit den Demokraten vor einem "Shutdown"

HQ

Vizepräsident JD Vance sagte gerade, die Vereinigten Staaten stünden "auf dem Weg zum Shutdown", nachdem ein angespanntes Treffen mit den Demokraten im Weißen Haus vor wenigen Stunden keinen Durchbruch gebracht hatte. Die Gesetzgeber sind sich nach wie vor uneins, ob Gesundheitsmaßnahmen an ein kurzfristiges Finanzierungsgesetz gebunden werden sollten, wobei die Republikaner auf einen engeren Ansatz drängen. Während die Kämpfe um den Shutdown in Washington zur Routine geworden sind, sind die Bundesbediensteten und wichtige Dienste aufgrund der Pattsituation bis Dienstag um Mitternacht (0400 GMT Mittwoch) Störungen ausgesetzt. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder über den folgenden Link tun. Go!