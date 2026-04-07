Vance besucht Ungarn, um Orbán vor einer knappen Wahl zu unterstützen

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Vance ist für einen zweitägigen Besuch in Ungarn angekommen, der Orbán unterstützen soll, da er vor einer der herausforderndsten Wahlen seiner politischen Laufbahn steht.

Der US-Vizepräsident wird Orbán treffen und an einer gemeinsamen Kundgebung nur wenige Tage vor der Parlamentsabstimmung am 12. April teilnehmen, was Analysten als klares Zeichen der Unterstützung aus Washington sehen.

Der Besuch unterstreicht die wachsende Übereinstimmung zwischen der Trump-Regierung und gleichgesinnten Führungspersönlichkeiten in Europa, wobei Orbán lange Zeit als Schlüsselfigur bei der Förderung nationalistischer und "illiberaler" Politiken innerhalb der EU gilt.

Die Auswirkungen des Besuchs auf die Wähler bleiben jedoch ungewiss. Umfragen deuten darauf hin, dass Orbáns regierende Fidesz-Partei hinter der von Péter Magyar geführten Oppositionsbewegung zurückliegt, wobei inländische Bedenken wie die Lebenshaltungskosten den Wahlkampf dominieren.

Einige warnten vor ausländischem Einfluss bei der Wahl, während einige europäische Beamte Bedenken über die US-Unterstützung eines Führers äußerten, der oft im Widerspruch zu Brüssel steht und engere Beziehungen zu Moskau pflegt.